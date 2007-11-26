Баг в Mazilla

Подскажите, в чем может быть баг.

В Мазиле не подгружаются стили. Причем бэкграунд для body подгрузился, а все остальное нет.

В опере и ie все отлично!

Сколько лет верстаю, с таким не встречался ((

Кто подскажет, респект и уважуха...))

А так же отличный отзыв в вашу копилку!