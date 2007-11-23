Постоянные заказы на HTML верстку.

Ася - 354428632 Работа на постоянку, цены минимальные, люди желающие по накручивать не нужны. сейчас нужно сделать верстку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для макетов, которые будут сделаны для проекта - http://weblancer.net/projects/34864.html, нужен верстальщик.
Требования:
1. кроссбраузерность
2. валидность XHTML 1.0 Transitional
3. срок изготовления 1-2 дня
Для каждого макета будет верстаться одна страница (то есть только дизайн грубо говоря).
Просьба указывать цену за 1 макет.
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