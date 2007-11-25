Несложная вёрстка HTML

Имеется файл PSD. Необходимо отверстать (вёрстка div'ами)

Скажем так: сайт с эротической тематикой.

Вот здесь картинка: www.torontoxxxescort.com (имеется всё это же в PSD)

Пишем стоимость работы и сроки. Желательно сделать это за выходные.

Просьба - в асю и на e-mail НЕ пишите. Оплата - исключительно WMZ.

И ещё - должна иметься возможность менять текст + фотографии. Если вокруг фото имеется рамка (верхний ряд фотографий), то желательно, чтобы было две различных картинки - рамка и фотография и можно было менять фотографию, а рамка сохранялась (т.е. я это понимаю как два слоя - один рамка, другой - фотография).