Несложная вёрстка HTML

На входе - дизайн страниц (внутренний интерфейс сайта) в psd, на выходе - html шаблоны (далее на движок сайта их прикручиваем сами - т.е. это от вас не требуется). Страниц 5 штук - все очень ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется файл PSD. Необходимо отверстать (вёрстка div'ами)
Скажем так: сайт с эротической тематикой.
Вот здесь картинка: www.torontoxxxescort.com (имеется всё это же в PSD)
Пишем стоимость работы и сроки. Желательно сделать это за выходные.
Просьба - в асю и на e-mail НЕ пишите. Оплата - исключительно WMZ.
И ещё - должна иметься возможность менять текст + фотографии. Если вокруг фото имеется рамка (верхний ряд фотографий), то желательно, чтобы было две различных картинки - рамка и фотография и можно было менять фотографию, а рамка сохранялась (т.е. я это понимаю как два слоя - один рамка, другой - фотография).
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