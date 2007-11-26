Верстка

HTML-версткаЗавершен14 заявок165 просмотров
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Нужна верстка макета. Желательно сделать сегодня.

-Кроссбраузерность

-Валидность кода

16 лет назад
IndexOne
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
exlink
Mally 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)
16 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
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