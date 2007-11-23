Перенос контента

Человек взялся за работу 7 декабря. Предоставил какие-то результаты труда и регулярно выходил на связь. 15 декабря написал, что осталось 10 страниц. После этого человек пропал и до настоящего момента 22.12.2007 на связь не выходил. В результате потрачено впустую 15 дней и какое-то количество моего времени на пояснение ТЗ. 15 wmz я учитывать не буду, но тем не менее эти деньги тоже были уплачены.