Вставки готового текста в HTML (sex)

Имеется файл PSD. Необходимо отверстать (вёрстка div'ами) Скажем так: сайт с эротической тематикой. Вот здесь картинка: www.torontoxxxescort.com (имеется всё это же в PSD) Пишем стоимость работы и сроки. Желательно сделать это за выходные. Просьба - в асю и на ...