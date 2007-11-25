Кроссбраузерна вёрстка для профессионалов

Требуется профессионал в вёрстке с опытом от одного года для постоянной работе по вёрстке макетов и исправлению ошибок (внесение изменений).

Требования:

- валидная, кроссбраузерная вёрстка

- все виды браузеров, IE 6-7, Safari, FF 1-2, Opera

- умение верстать слоями, умение обращаться с флешем

- умение оптимизировать графику и при необходимости делать растяжки картинок для широких экранов.

- знание JS на уровне всплывающих слоёв и менюшек

При качественной работе и вменяемой цене можем гарантировать постоянный поток заказов! В качестве тестового (оплачиваемого) задания будет выдано небольшое задание по доработке вёрстки.

Внимание!!! Сразу говорите вашу среднюю цену за макет и показывайте ваши работы! Иначе ваше сообщения будут игнорироваться.