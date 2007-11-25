Кроссбраузерна вёрстка для профессионалов

Требуется перенос контента сайта http://airpump.ru Есть новая верстка сайта и нужно перейти на нее. CMS нет. приблизительно 100 страниц. Задача сводится к перемещению текста. Потенциальный кандидат знает html, css и javascript. пример новой верстки http://airpump.ru/item_msr.htm
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется профессионал в вёрстке с опытом от одного года для постоянной работе по вёрстке макетов и исправлению ошибок (внесение изменений).
Требования:
- валидная, кроссбраузерная вёрстка
- все виды браузеров, IE 6-7, Safari, FF 1-2, Opera
- умение верстать слоями, умение обращаться с флешем
- умение оптимизировать графику и при необходимости делать растяжки картинок для широких экранов.
- знание JS на уровне всплывающих слоёв и менюшек
При качественной работе и вменяемой цене можем гарантировать постоянный поток заказов! В качестве тестового (оплачиваемого) задания будет выдано небольшое задание по доработке вёрстки.
Внимание!!! Сразу говорите вашу среднюю цену за макет и показывайте ваши работы! Иначе ваше сообщения будут игнорироваться.
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