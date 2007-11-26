Требуется перенос контента сайта http://airpump.ru Есть новая верстка сайта и нужно перейти на нее. CMS нет. приблизительно 100 страниц. Задача сводится к перемещению текста. Потенциальный кандидат знает html, css и javascript. пример новой верстки http://airpump.ru/item_msr.htm
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Нужно верстануть + натянуть простой дизайн на джумлу.
Жду предложений.
С Уважением, Дмитрий
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