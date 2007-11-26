Верстка

$50
HTML-версткаЗакрыт11 заявок289 просмотров
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Приветствую!

Нужно верстануть + натянуть простой дизайн на джумлу.

Жду предложений.

С Уважением, Дмитрий

16 лет назад
pavlov35
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
6 отзывов
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