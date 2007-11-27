Нужно сверстать и повесить дизайн на DLE.

$100
HTML-версткаЗакрыт5 заявок190 просмотров
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Есть дизайн сайта. Нужно сверстать и повесить дизайн на движок DLE.

http://www.weblancer.net/users/web_studio54/portfolio/197936.html#item

Вот что нужео сделать по разделам :

Главная.

Возможность смены текста в (ПОЛЕ 1). Без особых знаний HTML.

Возможность добавления/изменения фотографии в (ПОЛЕ 2)

Возможность добавления/изменения баннеров в (ПОЛЕ 3)

Возможность добавления/изменения баннера в (ПОЛЕ 4)

Магазин

Выпадающее меню, при наведении на ссылки Мужская и женская одежда

Возможность добавления фоток в разделы одежды

Допустим нажимаем на раздел кепки и они появляются в ряд довольно маленького размера, при нажатии на интересующую кепку открывается новое окно с увеличенным размером данной кепки. Так же все позиции.

Фотогаллерея

Обычная фотогаллерея, с возможность удалять/добавлять фотографии и разделять их по категориям. (если возможно можно включить функцию голосования за фото)

Группа

Как и на главной возможность изменения текста.

Партнеры

Каталог ссылок

(Если вы можете предложить другую, болие удобную CMS, с удовольствием расмотрим вашу идею)

P.S. Просьба не писать в ICQ и Приватное сообщение, буду просто игнорировать.

Свои предложения по цене и срокам оставлять только сдесь.

Просьба писать только тех кто уверен в своих силах...

16 лет назад
web_studio54
Аркадий 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
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