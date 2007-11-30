Вёрстка под Safari

Профессиональная HTML верстка веб-приложения Мобильный Интернет Офис, с использованием слоев (блочная верстка), "резиновая", под Explorer 6.0 и 7.0. Объем работы: примерно 20 страниц. Срок 15 рабочих дней. Оптимизация графики для ускорения подгрузки страниц. Контакты: [email protected] 231-100-491 Иван 402-638-10 Дмитрий
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно переверстать http://as-mosstoy01.cmspanel.ru под Safari
Вёрстка должна одинаково отображаться под IE, Opera, Mozilla, Safari.
psd-макет и уже имеющаяся вёрстка предоставляются.
Особенность проекта: нужно внести минимальное кол-во изменений в уже имеющуюся вёрстку (желательно только в css и основные таблицы, не изменяя вёрстки функциональных блоков).
Ждём ваших предложений по цене и срокам.
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