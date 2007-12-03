Сверстать 10 однотипных макетов

Есть дизайн сайта. Нужно сверстать и повесить дизайн на движок DLE. http://www.weblancer.net/users/web_studio54/portfolio/197936.html#item Вот что нужео сделать по разделам : Главная. Возможность смены текста в (ПОЛЕ 1). Без особых знаний HTML. Возможность добавления/изменения фотографии в (ПОЛЕ 2) Возможность добавления/изменения баннеров ...