Сверстать 10 однотипных макетов

$200
HTML-версткаЗавершен6 заявок162 просмотра
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Есть 10 psd (однотипных)

Необходимо сделать валидную, кроссбраузерную верстку.

Один из макетов приложен.

ICQ 407 794 576

16 лет назад
good-search
Россия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Cyrpheus
Денис 
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$200
Отличная работа. Проработал все ньюансы в верстке, на отлично сделал дополнительные требования. Работает быстро и качественно. Очень доволен!
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