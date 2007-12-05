Внедрение готового дизайна

$50
HTML-версткаЗавершен2 заявки166 просмотров
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Нужно вставить готовый дизайн(PSD макет) в скрипт интернет-магазина ShopCMS

Пожалуйста пишите сразу сроки и цены.

16 лет назад
karo
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
avia21
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$30
3 дня
Заказывал вёрстку.Работа была выполнена качественно и в срок.Понравилось и отношение к делу и общение.Вобщем буду сотрудничать и дальше.
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