Совместимость с браузерами IE

$100
HTML-версткаЗавершен16 заявок278 просмотров
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Необходимо доработать существующий сайт (www.dundalkbulls.com) для возможности просмотра в IE 5,6. В этих браузерах весь дизайн "рассыпается" а городить таблицы не хочется.

16 лет назад
dbulls
NaN летИрландия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
andy25
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
Сделано, быстро и качественно. Все дополнения и изменения делались незамедлительно. Очень рекомендую.
В общении корректно и конструктивно, было приятно работать. ТЗ предоставленно в полном виде без непредусмотренных дороботок. Хотелок не надлюдалось. Оплата своевременно(без задержок) - по факту выполнения поставленного задания (без предоплаты).
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