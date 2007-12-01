Переделать шаблон - drupal.

HTML-версткаЗакрыт2 заявки156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Переделка шаблона для сайта на Друпале.

Итак, есть шаблон «aurora» (см. картинку).

Нужно из него сделать шаблон для сайта бизнес - тематики.

Мне нравится идея ежедневника.

Но не нравятся цвета.

Нужно сделать левое и правое меню – более светлые и деловые, может серые или какого-то еще цвета…

Еще не нравится черная нижняя часть – нужно посветлее.

Бекграунд – лучше монотонный.

Шапка – не такого цвета и без закруглений.

Меню под шапкой оставить, но другого цвета и культурнее сделать.

Меню справа вверху шапки – не нужно.

Логотип делать не надо, нужно только сверстать так, чтобы он уже был предусмотрен, т.е. была ссылка на файл logo, а я его потом добавлю.

Также в правой части шапки предусмотреть место под баннер.

Еще хотелось бы, чтобы сайт был «резиновый» – т.е. растягивался по ширине на всю страницу, если это будет сочетаться с идеей ежедневника.

Внизу – предусмотреть место под копирайты и счетчики.

Все должно быть соответственно описано в стилях, чтобы для создания нового блока я не писал div style=”FONT:… и т.п. А просто использовал стиль.

В общем, общие идеи описал, а по цветовой гамме буду рад увидеть ваши варианты.

Главная задача – деловой стиль и цвета всех элементов подходят друг-другу.

Выслушаю ваши предложения по срокам и ценам.

P.S. Сроки желательно небольшие – 1-2 дня, хотя, я думаю, знающий человек это реализует за пару часов.

Drupal
16 лет назад
evmaster
Евгений 
42 годаРоссия
20 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
83 отзыва
  • Похожие заказы

  • Сверстать дизайн

    $10

    Макет предоставляю в psd. Макет простой: Ищется верстальщик который будет выполнять такие заказы постоянно. Кроссбраузерность и валидность обязательна.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Резиновая верстка 1 страницы

    $30

    Качественно (неважно -- блоками или таблицами) сверстать страницу (скриншот прилагается). Показывайте портфолио по верстке. Связь -- по ICQ и электронной почте.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нарезать несколько однотипных страниц

    $60

    Нужен качественный кроссбраузерный w3c HTML/CSS код. Пожалуйста, обращайтесь ТОЛЬКО если у Вас есть портфолио и опыт в данной области, четкое понимание вопроса и высокий уровень знания HTML/CSS. Обращаться в ICQ – 611-62-17. Проект горящий.

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка (10 макетов)

    $100

    Есть 10 макетов psd. Они отличаются только центральной частью. Срок выполнения работы 2-3 дня. Требования к верстке - Сайт должен корректно, т.е. соответственно макетам оформления (одинаково или с минимальными отличиями) отображаться в браузерах: Mozilla Firefox 1.5 и выше, Internet ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Усовершенствовать стиль существ. сайта (joomla)

    На сайте vitamincenter.com.ua необходимо привести в порядок стили. Сайт вертится на joomla + virtuemart Основное требование - устранить холодный вид сайта, подогнать под его веселый логотип. Для этого необходимо изменить цвета, размер, шрифты текста, при необходимости заменить фоновую ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сверстать сайт из PSD

    $20

    Есть несколько несложных макетов, необходимо сделать качественную кроссбраузерную верстку. ICQ 407-794-576

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Правка дивовой вёрстки

    Нужно чуть подправить дивовую вёрстку для грамотного отображения в ие6. В остальных браузерах всё хорошо. Победителю- отзыв+ чуть денег и работа с понедельника. Сделать нужно сегодня, часов до 3х дня по Москве. Оставляйте свою аську, если уверены, ...

    HTML-верстка11 заявок
    Завершен
    16 лет назад

  • Совместимость с браузерами IE

    $100

    Необходимо доработать существующий сайт (www.dundalkbulls.com) для возможности просмотра в IE 5,6. В этих браузерах весь дизайн "рассыпается" а городить таблицы не хочется.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Верстка под osСommerce

    $150

    Необходима верстка psd макета под oscommerce CRE Loaded. Предложения принимаются только от тех, кто готов начать работу сегодня.

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    16 лет назад