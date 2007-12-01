Переделать шаблон - drupal.

Макет предоставляю в psd. Макет простой: Ищется верстальщик который будет выполнять такие заказы постоянно. Кроссбраузерность и валидность обязательна.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Переделка шаблона для сайта на Друпале.
Итак, есть шаблон «aurora» (см. картинку).
Нужно из него сделать шаблон для сайта бизнес - тематики.
Мне нравится идея ежедневника.
Но не нравятся цвета.
Нужно сделать левое и правое меню – более светлые и деловые, может серые или какого-то еще цвета…
Еще не нравится черная нижняя часть – нужно посветлее.
Бекграунд – лучше монотонный.
Шапка – не такого цвета и без закруглений.
Меню под шапкой оставить, но другого цвета и культурнее сделать.
Меню справа вверху шапки – не нужно.
Логотип делать не надо, нужно только сверстать так, чтобы он уже был предусмотрен, т.е. была ссылка на файл logo, а я его потом добавлю.
Также в правой части шапки предусмотреть место под баннер.
Еще хотелось бы, чтобы сайт был «резиновый» – т.е. растягивался по ширине на всю страницу, если это будет сочетаться с идеей ежедневника.
Внизу – предусмотреть место под копирайты и счетчики.
Все должно быть соответственно описано в стилях, чтобы для создания нового блока я не писал div style=”FONT:… и т.п. А просто использовал стиль.
В общем, общие идеи описал, а по цветовой гамме буду рад увидеть ваши варианты.
Главная задача – деловой стиль и цвета всех элементов подходят друг-другу.
Выслушаю ваши предложения по срокам и ценам.
P.S. Сроки желательно небольшие – 1-2 дня, хотя, я думаю, знающий человек это реализует за пару часов.
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