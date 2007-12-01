Переделать шаблон - drupal.

Переделка шаблона для сайта на Друпале.

Итак, есть шаблон «aurora» (см. картинку).

Нужно из него сделать шаблон для сайта бизнес - тематики.

Мне нравится идея ежедневника.

Но не нравятся цвета.

Нужно сделать левое и правое меню – более светлые и деловые, может серые или какого-то еще цвета…

Еще не нравится черная нижняя часть – нужно посветлее.

Бекграунд – лучше монотонный.

Шапка – не такого цвета и без закруглений.

Меню под шапкой оставить, но другого цвета и культурнее сделать.

Меню справа вверху шапки – не нужно.

Логотип делать не надо, нужно только сверстать так, чтобы он уже был предусмотрен, т.е. была ссылка на файл logo, а я его потом добавлю.

Также в правой части шапки предусмотреть место под баннер.

Еще хотелось бы, чтобы сайт был «резиновый» – т.е. растягивался по ширине на всю страницу, если это будет сочетаться с идеей ежедневника.

Внизу – предусмотреть место под копирайты и счетчики.

Все должно быть соответственно описано в стилях, чтобы для создания нового блока я не писал div style=”FONT:… и т.п. А просто использовал стиль.

В общем, общие идеи описал, а по цветовой гамме буду рад увидеть ваши варианты.

Главная задача – деловой стиль и цвета всех элементов подходят друг-другу.

Выслушаю ваши предложения по срокам и ценам.

P.S. Сроки желательно небольшие – 1-2 дня, хотя, я думаю, знающий человек это реализует за пару часов.