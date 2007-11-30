Верстка (10 макетов)

На сайте vitamincenter.com.ua необходимо привести в порядок стили. Сайт вертится на joomla + virtuemart Основное требование - устранить холодный вид сайта, подогнать под его веселый логотип. Для этого необходимо изменить цвета, размер, шрифты текста, при необходимости заменить фоновую ...
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Есть 10 макетов psd. Они отличаются только центральной частью.
Срок выполнения работы 2-3 дня.
Требования к верстке -
Сайт должен корректно, т.е. соответственно макетам оформления (одинаково или с минимальными отличиями)
отображаться в браузерах: Mozilla Firefox 1.5 и выше, Internet Explorer 5.5 и выше, Opera 7 и выше.
Должны быть обеспечено полное обособление содержания от оформления.
HTML-страницы и CSS-файлы должны быть созданы согласно требованиям W3С к указанным типам файлов.
Разметка
Тип документу: XHTML 1.0 transitional
Кодирование: UTF-8
Верстка блочная. Таблицы в коде используются только для отображения табличных данных.
В коде не должны быть пустых блоков (DIV), которые используются только для управления расположением элементов.
При выборе порядка следования блоков в коде страницы следует руководствоваться логикой упорядочения информации на
странице, а не ее визуальным расположением. За визуальное расположение элементов верстки отвечает только
CSS.
Все ссылки должны содержать атрибут title="{название сайта или страницы, на которую ссылается}"
Стили экранного отображения
Версия: CSS2
Сайт должен динамично изменять ширину в зависимости от ширины окна браузера и занимать всю плоскость экрану, но не больше 1280px и не меньше 780px.
Для страниц, которые имеют 3 колонка: левая и правая колонки имеют фиксированную ширину, основная - сменную.
Для страниц, которые имеют 2 колонка: левая колонка имеет фиксированную ширину, основная - сменную.
Нижний блок сайта (футер) должны всегда быть расположен вплотную к нижней границе окна браузера, независимо от количества материала (контенту) в сдаче блоков.
Единицы измерения кеглю текста, заданные в таблицах стиля - относительные (% или em)
Все ссылки, которые ведут на внешние сайты, должны быть отдельно визуально обозначенные.
Стили для печати
Должен быть отдельный файл стилей для печатной версии.
Он должны оптимизировать страницу для печати. Страница для печати должны содержать лишь следующие элементы:
• верхний колонтитул
• Абсолютный URL страницы
• Название страницы
• логотип
• полное название сайта
• Информационный блок
• Дату публикации
• Автор
• Перечень категорий, к которой принадлежит статья
• Текст и интегрированы в текст фото
• список ссылок, который содержит страница. Для каждой ссылки Название (с "title" ссылка)- абсолютный
URL
• копирайт
Стили для печати должны задавать относительную ширину страницы в %, единицы измерения кеглю текста - pt, цвет
текста - #000.
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