Сверстать сайт из PSD

За отзыв. так как делать практически нечего. свои предложения в приват. оставляйте ваше ICQ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть несколько несложных макетов, необходимо сделать качественную кроссбраузерную верстку.
ICQ 407-794-576
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