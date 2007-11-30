Сверстать сайт из PSD

$20
HTML-версткаЗакрыт7 заявок152 просмотра
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Есть несколько несложных макетов, необходимо сделать качественную кроссбраузерную верстку.

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16 лет назад
good-search
Россия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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