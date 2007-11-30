Усовершенствовать стиль существ. сайта (joomla)

HTML-версткаЗакрыт8 заявок197 просмотров
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На сайте vitamincenter.com.ua необходимо привести в порядок стили.

Сайт вертится на joomla + virtuemart

Основное требование - устранить холодный вид сайта, подогнать под его веселый логотип.

Для этого необходимо изменить цвета, размер, шрифты текста, при необходимости заменить фоновую графику (простая заливка).

Размещение модулей шаблона изменять не обязательно.

Прошу оставлять предложения с указанием Вашей стоимости данной работы.

Joomla
16 лет назад
leviks
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
yurik777
54 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$10
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