Усовершенствовать стиль существ. сайта (joomla)

Есть несколько несложных макетов, необходимо сделать качественную кроссбраузерную верстку. ICQ 407-794-576
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте vitamincenter.com.ua необходимо привести в порядок стили.
Сайт вертится на joomla + virtuemart
Основное требование - устранить холодный вид сайта, подогнать под его веселый логотип.
Для этого необходимо изменить цвета, размер, шрифты текста, при необходимости заменить фоновую графику (простая заливка).
Размещение модулей шаблона изменять не обязательно.
Прошу оставлять предложения с указанием Вашей стоимости данной работы.
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