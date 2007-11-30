Нарезать несколько однотипных страниц

Есть 10 макетов psd. Они отличаются только центральной частью. Срок выполнения работы 2-3 дня. Требования к верстке - Сайт должен корректно, т.е. соответственно макетам оформления (одинаково или с минимальными отличиями) отображаться в браузерах: Mozilla Firefox 1.5 и выше, Internet ...
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Нужен качественный кроссбраузерный w3c HTML/CSS код. Пожалуйста, обращайтесь ТОЛЬКО если у Вас есть портфолио и опыт в данной области, четкое понимание вопроса и высокий уровень знания HTML/CSS.
Обращаться в ICQ – 611-62-17. Проект горящий.
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