Нарезать несколько однотипных страниц

$60
HTML-версткаЗакрыт12 заявок210 просмотров
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Нужен качественный кроссбраузерный w3c HTML/CSS код. Пожалуйста, обращайтесь ТОЛЬКО если у Вас есть портфолио и опыт в данной области, четкое понимание вопроса и высокий уровень знания HTML/CSS.

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16 лет назад
nowhereman
Nesterov Sergei 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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