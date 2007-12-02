Сверстать на джумле

$10
HTML-версткаЗакрыт6 заявок212 просмотров
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Темплейт уже сделан, просто он плывет, надо его поправить.

Заплнитьб сайт содержанием - содержение будет дано.

Еще надо ручифицировать мою версиюю ждумлы, то есть установить ркусский локал.

16 лет назад
xtrasns
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
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