Внести правки в верстку

$100
HTML-версткаЗакрыт2 заявки197 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть незаконченная верстка к проекту http://weblancer.net/projects/35555.html

Исполнитель не справился с заданием.

Нужно внести правки в верстку. Задание достаточно срочное - 1-2 дня

Текущее состояние верстки во вложенном файле.

В проекте приложен скрин главной страницы. Ему соответствует файл верстки main.html. Все правки такого типа

Есть в наличие макеты всех страниц. Отправлю исполнителю

Отмечайтесь в проекте. Все общение через веблансер. Не пишите в icq

16 лет назад
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
  • Похожие заказы

  • Верстка 3х страниц магазина

    $100

    Нужна качественная современная верстка. На дивах, ориентированная на последующее использование в качестве шаблонов, с четким понятным легким кодом, соответсвующим всем стандартам. там где нужно – чтобы тянулось, где не нужно – нет :) срок – ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Подогнать шаблон к smf

    $20

    Есть дизайн, сверстанный, есть форум SMF нужно сделать футер и подвал(на основе верстки) + изменить CSS форума, чтобы был стиль сайта. Цветовую гамму поменять, фоны, кнопки окрасить в другой цвет. Шаблон который берется за основу ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка под WordPress

    Из psd-макета сверстать шаблон под WordPress + прикрутить пару простых плагинов. Оставляйте контакты, стоимость, портфель.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сверстать на джумле

    $10

    Темплейт уже сделан, просто он плывет, надо его поправить. Заплнитьб сайт содержанием - содержение будет дано. Еще надо ручифицировать мою версиюю ждумлы, то есть установить ркусский локал.

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Переделать шаблон - drupal.

    Переделка шаблона для сайта на Друпале. Итак, есть шаблон «aurora» (см. картинку). Нужно из него сделать шаблон для сайта бизнес - тематики. Мне нравится идея ежедневника. Но не нравятся цвета. Нужно сделать левое и правое меню – более светлые и ...

    Drupal
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад