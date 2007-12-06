Внести правки в верстку

Переделка шаблона для сайта на Друпале. Итак, есть шаблон «aurora» (см. картинку). Нужно из него сделать шаблон для сайта бизнес - тематики. Мне нравится идея ежедневника. Но не нравятся цвета. Нужно сделать левое и правое меню – более светлые и ...