Верстка 3х страниц магазина

Нужна качественная современная верстка.

На дивах, ориентированная на последующее использование в качестве шаблонов, с четким понятным легким кодом, соответсвующим всем стандартам.

там где нужно – чтобы тянулось, где не нужно – нет :)

срок – истек вчера, по этому тех, кто сделает за неделю – просьба не беспокоить.

в аттаче жпеги с хромающим качеством, для верстки будут предоставлены полноценные псдшки.

Заранее спасибо, всем откликнувшимся.

зы. забыл добавить про кроссбраузерность, но надеюсь это и так всем понятно :)