Подогнать шаблон к smf

Есть дизайн, сверстанный, есть форум SMF нужно сделать футер и подвал(на основе верстки) + изменить CSS форума, чтобы был стиль сайта. Цветовую гамму поменять, фоны, кнопки окрасить в другой цвет. Шаблон который берется за основу - стандартный форума.

Желатьльно демонстрация на вашем хостинге.

Писть только в личку!!!

Сделать нужно быстро. Буду рад и дальше сотрудничать, оставлю отзыв.