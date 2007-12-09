Встроить готовый дизайн html в шаблон tpl

Есть работающий сайт http://www.1sad.ru/ - у него стандартный шаблонный дизайн, он меняется путем изменения файлов index.tpl, header.tpl, footer.tpl, cats.tpl, menu.tpl

Есть готовый дизайн (фото прикреплено) он в виде файла html - вот этот дизайн нужно встроить в http://www.1sad.ru/, точнее нарезать правильными кусками и вставить в файлы index.tpl, header.tpl, footer.tpl и т.д.