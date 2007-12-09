Встроить готовый дизайн html в шаблон tpl

$50
HTML-версткаЗавершен2 заявки110 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть работающий сайт http://www.1sad.ru/ - у него стандартный шаблонный дизайн, он меняется путем изменения файлов index.tpl, header.tpl, footer.tpl, cats.tpl, menu.tpl

Есть готовый дизайн (фото прикреплено) он в виде файла html - вот этот дизайн нужно встроить в http://www.1sad.ru/, точнее нарезать правильными кусками и вставить в файлы index.tpl, header.tpl, footer.tpl и т.д.

HTML
16 лет назад
astroganov
42 годаИспания
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
add-studio
Алексей 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва(-2)
16 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно работать с такими людьми: четкое тз, достойная оплата. Рад буду дальнейшему сотрудничеству.
  • Похожие заказы

  • Внести правки в верстку

    $100

    Есть незаконченная верстка к проекту http://weblancer.net/projects/35555.html Исполнитель не справился с заданием. Нужно внести правки в верстку. Задание достаточно срочное - 1-2 дня Текущее состояние верстки во вложенном файле. В проекте приложен скрин главной страницы. Ему соответствует файл верстки ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка 3х страниц магазина

    $100

    Нужна качественная современная верстка. На дивах, ориентированная на последующее использование в качестве шаблонов, с четким понятным легким кодом, соответсвующим всем стандартам. там где нужно – чтобы тянулось, где не нужно – нет :) срок – ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Подогнать шаблон к smf

    $20

    Есть дизайн, сверстанный, есть форум SMF нужно сделать футер и подвал(на основе верстки) + изменить CSS форума, чтобы был стиль сайта. Цветовую гамму поменять, фоны, кнопки окрасить в другой цвет. Шаблон который берется за основу ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка под WordPress

    Из psd-макета сверстать шаблон под WordPress + прикрутить пару простых плагинов. Оставляйте контакты, стоимость, портфель.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сверстать на джумле

    $10

    Темплейт уже сделан, просто он плывет, надо его поправить. Заплнитьб сайт содержанием - содержение будет дано. Еще надо ручифицировать мою версиюю ждумлы, то есть установить ркусский локал.

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад