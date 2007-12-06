Необходимо сверстать PSD-макет под DLE

Нужно сделать 10 хороших тем для вордпресс (дизайн + верстка)
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Есть PSD-макет. Нужно аккуратно кроссбраузерно сверстать и встроить в движок DataLife Engine 6.3. Верстка дивовая.
Макет вышлю по запросу. От вас - примеры сверстанных работ под DLE. Кто не работал с DLE просьба не беспокоить!
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