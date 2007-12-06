Простая вёрстка без нарезки картинок.

Требуется вот что: в архиве лежит сайт. Часть которая с собакой и кнопками не должны грузиться с каждым переходом. Тоесть один раз загрузились и всё....фотографии под собакой и текст - как на сайте...вот и всё впринципе... Вообщем всё, что нужно можно делать, лишь бы вес сайта уменьшился и собака и прочее быстро загружалось. Предложения пишите сюда...Желательно написать, каким способом вы хотите решить проблему, стоимость и сроки. Архив со всеми изображениями запрашивайте, если нужно...Вес 5,5 метров и сюда не влез