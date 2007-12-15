Верстка шаблона под Joomla

Необходимо сделать html верстку 2 простых макетов сайта, а также изменить в соответствии с ТЗ лого сайта и баннер сделанный на gif-e. Сроки от 3 до 7 дней.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Есть необходимость нарезать и сверстать сайт под Joomla. От меня исходник psd.
В разработанном шаблоне необходимо учесть ряд деталей, а именно:
1. Шапка чуть-чуть по позже будет переделываться. С левой стороны будет пририсован крест под или над надписями, а с правой стороны вместо картинок будет флеш ролик, листающий храмы. В связи с чем, учесть возможность вставки нужный модулей (позиции)
2. Календарь, который указан на странице настраивать не надо. Это отдельная работа. Просто учесть в шаблоне определенную позицию под него.
3. С левой стороны под календарем будут баннеры. Необходимо учесть в шаблоне возможность добавлять баннеры (менять текст на них) из админки, не нарушая визуального вида самого баннера (фон, рисунок на нем).
4. Страница сайта должна быть не на весь экран, а по центру. С небольшими равными отступами от правого и левого края страницы. То есть шаблон будет с фиксированной шириной, изходя как в исходнике псд.
5. При добавлении поисковой формы на сайт учесть возможность как поиска по всему сайту, так и возможность поиска по определенным категориям (то есть чтобы пользователь мог бы зайти в шаблон и добавить нужные поля для их последующего вывода всплывающим списком на сайте вручную, через либо index.php либо какой-либо др. файл в шаблоне. Добавляться будут ссылки на определенные категории - пункты меню - на сайте).
6. Реализовать возможность последующей корректировки модулей (позиций) справа. Сохранить имеющийся дизайн модулей + при верстке шаблона учесть возможность внедрения какого-либо кода для вывода статистики в соответствующих модулях.
Срок на работу 2-3 дня.
Бюджет проекта 1000 р. Если указанная цена вам кажется недостаточной, пишите ваши предложения и сроки.
Ответы актуальны только от людей, уже имеющих опыт работы с данной CMS.
Предложения оставляйте либо здесь, либо в личку, либо на ICQ 490504837
- Похожие заказы
- HTML-верстка25 заявокЗакрыт16 лет назад
- $40
Есть PSD-макет. Нужно аккуратно кроссбраузерно сверстать и встроить в движок DataLife Engine 6.3. Верстка дивовая. Макет вышлю по запросу. От вас - примеры сверстанных работ под DLE. Кто не работал с DLE просьба не беспокоить!HTML-верстка3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Простая вёрстка без нарезки картинок. Требуется вот что: в архиве лежит сайт. Часть которая с собакой и кнопками не должны грузиться с каждым переходом. Тоесть один раз загрузились и всё....фотографии под собакой и текст - как ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется опытный верстальщик, для верстки шаблона под CMS Drupal. В предложении указывайте ссылки на 2-3 сверстнанные вами работы под Drupal. Спасибо.Завершен16 лет назад
- $50
Есть работающий сайт http://www.1sad.ru/ - у него стандартный шаблонный дизайн, он меняется путем изменения файлов index.tpl, header.tpl, footer.tpl, cats.tpl, menu.tpl Есть готовый дизайн (фото прикреплено) он в виде файла html - вот этот дизайн нужно ...Завершен16 лет назад
- $100
Есть незаконченная верстка к проекту http://weblancer.net/projects/35555.html Исполнитель не справился с заданием. Нужно внести правки в верстку. Задание достаточно срочное - 1-2 дня Текущее состояние верстки во вложенном файле. В проекте приложен скрин главной страницы. Ему соответствует файл верстки ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужна качественная современная верстка. На дивах, ориентированная на последующее использование в качестве шаблонов, с четким понятным легким кодом, соответсвующим всем стандартам. там где нужно – чтобы тянулось, где не нужно – нет :) срок – ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $20
Есть дизайн, сверстанный, есть форум SMF нужно сделать футер и подвал(на основе верстки) + изменить CSS форума, чтобы был стиль сайта. Цветовую гамму поменять, фоны, кнопки окрасить в другой цвет. Шаблон который берется за основу ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Из psd-макета сверстать шаблон под WordPress + прикрутить пару простых плагинов. Оставляйте контакты, стоимость, портфель.Завершен16 лет назад
- $100
есть сайт,точнее сказать его кое-как сверстанный макет.задача-привести это чудо в порядок,поставить на нормальный движок и залить на сервер.Закрыт16 лет назад