Верстка шаблона под Joomla

Добрый день!

Есть необходимость нарезать и сверстать сайт под Joomla. От меня исходник psd.

В разработанном шаблоне необходимо учесть ряд деталей, а именно:

1. Шапка чуть-чуть по позже будет переделываться. С левой стороны будет пририсован крест под или над надписями, а с правой стороны вместо картинок будет флеш ролик, листающий храмы. В связи с чем, учесть возможность вставки нужный модулей (позиции)

2. Календарь, который указан на странице настраивать не надо. Это отдельная работа. Просто учесть в шаблоне определенную позицию под него.

3. С левой стороны под календарем будут баннеры. Необходимо учесть в шаблоне возможность добавлять баннеры (менять текст на них) из админки, не нарушая визуального вида самого баннера (фон, рисунок на нем).

4. Страница сайта должна быть не на весь экран, а по центру. С небольшими равными отступами от правого и левого края страницы. То есть шаблон будет с фиксированной шириной, изходя как в исходнике псд.

5. При добавлении поисковой формы на сайт учесть возможность как поиска по всему сайту, так и возможность поиска по определенным категориям (то есть чтобы пользователь мог бы зайти в шаблон и добавить нужные поля для их последующего вывода всплывающим списком на сайте вручную, через либо index.php либо какой-либо др. файл в шаблоне. Добавляться будут ссылки на определенные категории - пункты меню - на сайте).

6. Реализовать возможность последующей корректировки модулей (позиций) справа. Сохранить имеющийся дизайн модулей + при верстке шаблона учесть возможность внедрения какого-либо кода для вывода статистики в соответствующих модулях.

Срок на работу 2-3 дня.

Бюджет проекта 1000 р. Если указанная цена вам кажется недостаточной, пишите ваши предложения и сроки.

Ответы актуальны только от людей, уже имеющих опыт работы с данной CMS.

Предложения оставляйте либо здесь, либо в личку, либо на ICQ 490504837