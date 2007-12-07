HTML-верстка и интеграция скриптов

Необходимо сверстать в HTML из PSD и интегрировать в готовый шаблон скрипт интернет-магазина и скрипт партнерской программы c минимальными функциями. Имеются скрипты: OSCommerce, ShopScript, SunShop, Post Affiliate Pro, Affiliate Network Pro, также можете использовать любые аналогичные, которые есть у вас. Обязательно указывайте цены. Работаю через сервис безопасного проведения сделок.

Неоходимо реализовать при верстке:

Простой и понятный код

Табличная верстка

Валидность W3

Кроссбраузерность

Все CSS в одном файле

SEO-оптимизированный код

Неоходимо реализовать при интеграции интернет-магазина:

Простая админка

Автоматическая оплата RuPay

Продажа одного единственного товара(!)

Быстрое оформление заказов (без регистрации)

Уведомления о заказах отправляются по электронной почте администратору и покупателю.

Неоходимо реализовать при интеграции скрипта партнерской программы:

Выплата фиксированной суммы за продажу

Выплаты через Webmoney

Уведомление пользователей по e-mail о регистрации и новых продажах