Верстка шаблона под WP

Имеется шаблонная HTML-страница. Три колонки, минимум графики, примеры блоков, примеры форм, списков, кнопок и т.д. - на странице присутствуют все жалемые формы для CSS шаблона, кроме единого стиля для виджетов - его бы додумать.

Сверстать из страницы шаблон по WP.

Требования:

1. Не тянущийся в ширину - колонки заданного размера все время.

2. Два сайдбара с поддержкой виджетов. (две "маленькие" колонки шаблона).

3. Под все браузеры.

Теститься и устанавливаться будет на WP последней сборки от maxsite (чтобы легче было), UTF-8.

Верстать можно, как вам удобнее (дивы, таблицы) - моя страница присутствует не как пример верстки, а как пример нужного мне "внешнего вида" результата :)

стучитесь в аську, быстрее будет - 9930991