Верстка шаблона под WP

$50
HTML-версткаЗавершен6 заявок201 просмотр
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Имеется шаблонная HTML-страница. Три колонки, минимум графики, примеры блоков, примеры форм, списков, кнопок и т.д. - на странице присутствуют все жалемые формы для CSS шаблона, кроме единого стиля для виджетов - его бы додумать.

Сверстать из страницы шаблон по WP.

Требования:

1. Не тянущийся в ширину - колонки заданного размера все время.

2. Два сайдбара с поддержкой виджетов. (две "маленькие" колонки шаблона).

3. Под все браузеры.

Теститься и устанавливаться будет на WP последней сборки от maxsite (чтобы легче было), UTF-8.

Верстать можно, как вам удобнее (дивы, таблицы) - моя страница присутствует не как пример верстки, а как пример нужного мне "внешнего вида" результата :)

стучитесь в аську, быстрее будет - 9930991

16 лет назад
primec
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Xvakin
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
Все сделано отлично и в срок. Вот только не могу с вами связаться, Иван. Мне нужна небольшая правочка в CSS, а достучаться что-то в аське до вас не могу. Пожалуйста, напишите мне. Роман.
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