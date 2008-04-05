Верстка шаблона под WP

Необходимо сверстать в HTML из PSD и интегрировать в готовый шаблон скрипт интернет-магазина и скрипт партнерской программы c минимальными функциями. Имеются скрипты: OSCommerce, ShopScript, SunShop, Post Affiliate Pro, Affiliate Network Pro, также можете использовать любые ...
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Имеется шаблонная HTML-страница. Три колонки, минимум графики, примеры блоков, примеры форм, списков, кнопок и т.д. - на странице присутствуют все жалемые формы для CSS шаблона, кроме единого стиля для виджетов - его бы додумать.
Сверстать из страницы шаблон по WP.
Требования:
1. Не тянущийся в ширину - колонки заданного размера все время.
2. Два сайдбара с поддержкой виджетов. (две "маленькие" колонки шаблона).
3. Под все браузеры.
Теститься и устанавливаться будет на WP последней сборки от maxsite (чтобы легче было), UTF-8.
Верстать можно, как вам удобнее (дивы, таблицы) - моя страница присутствует не как пример верстки, а как пример нужного мне "внешнего вида" результата :)
стучитесь в аську, быстрее будет - 9930991
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