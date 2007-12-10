Надо Exl таблицу перетащить на сайт

$5
HTML-версткаЗавершен5 заявок199 просмотров
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Суть задачи такая. Есть таблица в EXL, надо вывесить её в РЕЬД на сайте, без "перегрузки" страницы. При сохранении в html таблица разлетелась...

16 лет назад
Antony_Web
Антон 
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
_pacha_
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$1
Ответственный исполнитель! Работу сделал быстро и качественно, доработал по мелочи при первом же обращении. Мы остались довольны, рекомендуем!
Хороший заказчик...точно определил суть задачи, а при возникновении "непонятных" мелочей сразу же объяснил, как и что должно выглядеть. С оплатой не обделил. Рекомендую!
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