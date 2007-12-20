Верстка дизайна под Джумлу (Joomla)

Необходимо сверстать в HTML из PSD и интегрировать в готовый шаблон скрипт интернет-магазина и скрипт партнерской программы c минимальными функциями. Имеются скрипты: OSCommerce, ShopScript, SunShop, Post Affiliate Pro, Affiliate Network Pro, также можете использовать любые ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн нарисован, посмотреть его можно здесь:
http://weblancer.net/users/golobokov/portfolio/196707.html#item
Исходники предоставлю, в конечном варианте он немного отличается от того, что на ссылке.
Пишите Ваши цены и сроки на почту, но ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ОБЩЕНИЕ по ICQ (247-220-353) - я довольно часто в онлайн.
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