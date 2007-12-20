Верстка дизайна под Джумлу (Joomla)

HTML-версткаЗавершен18 заявок210 просмотров
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Дизайн нарисован, посмотреть его можно здесь:

http://weblancer.net/users/golobokov/portfolio/196707.html#item

Исходники предоставлю, в конечном варианте он немного отличается от того, что на ссылке.

Пишите Ваши цены и сроки на почту, но ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ОБЩЕНИЕ по ICQ (247-220-353) - я довольно часто в онлайн.

Joomla
16 лет назад
access85
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
Limss
52 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
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