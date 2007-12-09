Сверстать страницу

все привет в общем бюджет небольшой 500 рублей надо сверстать главную пагу ну и из нее пару внутренних замутить

все подробнее расскажу кто заинтересуется за эти деньги

внутренние простые на одной просто текст на другой просто форма для отправки заказа ничего сложного

уверен вы справитесь :)