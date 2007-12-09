Сверстать страницу

$50
HTML-версткаЗакрыт34 заявки335 просмотров
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все привет в общем бюджет небольшой 500 рублей надо сверстать главную пагу ну и из нее пару внутренних замутить

все подробнее расскажу кто заинтересуется за эти деньги

внутренние простые на одной просто текст на другой просто форма для отправки заказа ничего сложного

уверен вы справитесь :)

16 лет назад
my_killer
Максим 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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