Требуется вёрстка 2-х страниц

Дизайн нарисован, посмотреть его можно здесь: http://weblancer.net/users/golobokov/portfolio/196707.html#item Исходники предоставлю, в конечном варианте он немного отличается от того, что на ссылке. Пишите Ваши цены и сроки на почту, но ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ОБЩЕНИЕ по ICQ (247-220-353) - я довольно часто в ...