Проверить несколко сайтов на кросс-браузерность

есть макеты двух страниц в псд. требуется сверстать. цену и форму оплаты предлаагаете вы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно проверить несколько сайтов на кросс-браузерность и исправить ошибки. Работа довольно срочная.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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