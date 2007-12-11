Шаблоны простые - сайты саттелиты(примеры дизов: http://free-lance.ru/users/rdesign - работы с 23 по 28) Верстка под cms MODx Объемы постоянные - 12-15 заказов в месяц(к апрелю увеличение до 30-40 в месяц) Возможен выбор кандидата, который не работал с modx ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна резиновая верстка главной страницы сайта. Выкладывайте портфолио уже готовые верстки.
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