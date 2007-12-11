Резиновая табличная вёрстка.

$50
HTML-версткаЗакрыт3 заявки143 просмотра
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Добрый день.

Ищу верстальщика. Нужно сверстать "резиново". Желательно за сегодня. Картинка в jpg приложена. PSD вышлю тому, кто возьмётся.

Заранее благодарю заинтересовавшихся.

16 лет назад
Pigenela
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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