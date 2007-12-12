Сверстать макет в шаблон DLE.

Уже есть страничка. Нужно внести в нее изменения. К сожалению, прошлый фрилансер пропал именно на этом этапе. Ждать больше не хотим. Есть дизайн уже все сверстано, нужно внести несколько изменений и сделать объемные красивые кнопочки. Желателен ...