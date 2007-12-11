Верстка сайта

Огромным удовольствием было выполнение проекта для Дениса. Очень ясно поставленная задача, качественные материалы для вёрстки, терпение и помошь в тестировании результата. Это всё было в нашей совместной работе над заданием. Сам заказчик заслуживает полного доверия в финансовых вопросах. Оплачивает немедленно и учитывает возможное увеличение объёмов работы в пользу исполнителя. Спасибо, Денис. С наилучшими пожеланиями