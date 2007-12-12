Верстка сайта

Нужно порезать подготовленный для Shop-script, psd шаблон и натянуть на скрипт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно порезать gif файл и сверстать сайт
Подробности в icq 199693717
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