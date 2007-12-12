Верстка сайта на Битрикс

$200
HTML-версткаЗакрыт3 заявки217 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется развернуть CMS на площадке, сверстать страницы сайта и интегрировать его в систему.

Файлы для верстки в формате psd готовы. Версия битрикс-старт (предоставляется).

Сроки: 1 неделя.

Верстка сайта
16 лет назад
tamazzzi
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
1c-bitrix
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$50
3 дня
19 декабря сдала в работу фрилансеру проект. В тот же день провела оплату по безопасной сделке. Сам фрилансер установил срок в 5 календарных дней. В результате, 15 января мне пришлось обратиться в арбитраж портала, чтобы мне вернули платеж. На мои сообщения пользователь не отвечал, никаких своих обещаний не выполнил. Чрезвычайно не рекомендую работать с ним.