Верстка сайта на Битрикс

19 декабря сдала в работу фрилансеру проект. В тот же день провела оплату по безопасной сделке. Сам фрилансер установил срок в 5 календарных дней. В результате, 15 января мне пришлось обратиться в арбитраж портала, чтобы мне вернули платеж. На мои сообщения пользователь не отвечал, никаких своих обещаний не выполнил. Чрезвычайно не рекомендую работать с ним.