Верстка веб-сайта

Требуется развернуть CMS на площадке, сверстать страницы сайта и интегрировать его в систему. Файлы для верстки в формате psd готовы. Версия битрикс-старт (предоставляется). Сроки: 1 неделя.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
3 страницы, все элементы навигации совпадают.
Требования: блочная кроссбраузерная валидная верстка.
Вышлю по требованию, скидывайте примеры работ.
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