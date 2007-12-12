Верстка веб-сайта

$40
HTML-версткаЗакрыт19 заявок273 просмотра
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3 страницы, все элементы навигации совпадают.

Требования: блочная кроссбраузерная валидная верстка.

Вышлю по требованию, скидывайте примеры работ.

16 лет назад
drafter
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад