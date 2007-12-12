Верстка для mp3 сайта

$40
HTML-версткаЗакрыт11 заявок210 просмотров
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Для сайта http://bisskvit.com нужна качественная верстка (.psd)

В верхнюю часть вставить флэш-банер.

Требования: блочная кроссбраузерная валидная верстка, CSS.

подробности по ICQ.

Просмотр сделанной работы на вашем хостинге.

16 лет назад
DigiS
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва