Валидная верстка в дивах

Требуется сверстать 43 страницы сайта. Дизайн шапки и элементов навигации на всех страницах кроме главной идентичен. Главная страница уникальна относительно остальных. верстка рассчитывается под разрешение 1024Х780 Требования к верстке: Кросбраузерность для Internet Explorer 6.0, FireFox, Opera Если в браузере ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
UPDATE: Всем спасибо большое за внимание, специалист найден!
Уважаемые специалисты по верстке!
Необходим валидный и, разумеется, стопроцентно кроссброузерный (!!!) HTML+CSS дизайна Web 2.0, выполненный в основном в дивах, с умелым применением таблиц там, где они действительно необходимы.
Главные критерий – максимальная аккуратность, второй – сроки, третий – цена вопроса.
Сообщите, плиз, средние сроки и стоимость верстки макета в Вашем исполнении. Обязательны примеры подобных работ. Если предложение заинтересует, представлю Вам пример страницы, которую нужно сверстать. Макет не самый простой, но несомненно станет гордостью Вашего портфолио : )
Новичков и подобных желающих "помочь/поработать не по теме" прошу не обращаться.
При успешной работе заинтересован снабжать Вас регулярными заказами.
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