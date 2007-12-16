Валидная верстка в дивах

HTML-версткаЗакрыт12 заявок159 просмотров
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UPDATE: Всем спасибо большое за внимание, специалист найден!

Уважаемые специалисты по верстке!

Необходим валидный и, разумеется, стопроцентно кроссброузерный (!!!) HTML+CSS дизайна Web 2.0, выполненный в основном в дивах, с умелым применением таблиц там, где они действительно необходимы.

Главные критерий – максимальная аккуратность, второй – сроки, третий – цена вопроса.

Сообщите, плиз, средние сроки и стоимость верстки макета в Вашем исполнении. Обязательны примеры подобных работ. Если предложение заинтересует, представлю Вам пример страницы, которую нужно сверстать. Макет не самый простой, но несомненно станет гордостью Вашего портфолио : )

Новичков и подобных желающих "помочь/поработать не по теме" прошу не обращаться.

При успешной работе заинтересован снабжать Вас регулярными заказами.

16 лет назад
vickivanov
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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