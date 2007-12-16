Верстка шаблонов под CMS Bitrix

Требуется сверстать 43 страницы сайта.

Дизайн шапки и элементов навигации на всех страницах кроме главной идентичен.

Главная страница уникальна относительно остальных.

верстка рассчитывается под разрешение 1024Х780

Требования к верстке:

Кросбраузерность для Internet Explorer 6.0, FireFox, Opera

Если в браузере отключена графика страница должна сохранять пропорции и навигация должна оставаться видимой (т.е. по возможности не использовать кнопки-картинки).

в приложении пример странички в PSD