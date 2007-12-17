Несложная вёрстка

$20
HTML-версткаЗавершен8 заявок294 просмотра
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Есть 2 мегапростых макета (см. в приложении). Нужно сделать ХТМЛ-шаблон. Быстро, дёшево и сердито =) Шутка...таблицы, дивы не интерисуют. Бюджет по 10 за каждый. Больше нету =)

16 лет назад
Dam1an
Design 
43 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов
Выбранный исполнитель
nick_denry
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
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Один из лучших моих заказчиков! Задание очень четкое, небольшая доработка в процессе тестирования, мгновенная оплата. Очень доволен, рекомендую!
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