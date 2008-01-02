Порезка 4 страниц

Необходимо создать большое количество сателитов, но по частям. Требования: Чистый код Прописание заголовков Возможность вставлять код на всех страницах сразу Реврайт текстов из любых источников, но не более 1 страницы с сайта Не менее 20 страниц на сайте, большее количиство страниц ...