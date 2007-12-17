Необходимо сверстать макет, который лежит приложением. Нужно чтобы сайт "тянулся", то есть при добавлении пунктов меню не косячило сайт, чтобы при добавлении в "топ продаж" ряда маек тоже не косячило. Жду ваших предложений с портфелями.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима верстка страниц из psd в html.
HTML должен быть
1. без table (использовать div span)
2. одинаково выглядеть в FireFox IE 6/7 Opera
3. валидный HTML (по strict) и CSS to w3c
Интересует цена за страницу и срок исполнения.
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