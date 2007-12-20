Необходимо разверстать PSD файл

$10
HTML-версткаЗавершен29 заявок360 просмотров
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Необходимо разверстать PSD файл.

Можно табличную вёрстку.

Прикрепляю JPEG файл.

16 лет назад
sitecrea
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
gipich_i
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Человек всё сделал качественно. Оперативно реагировал на пожелания. Сделал работу даже раньше срока. Рекомендую :)
Приятно было работать. Все было честно, прозрачно и понятно. Спасибо за сотрудничество. Удачи. С уважением, Игорь.
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