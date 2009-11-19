Для специалиста по Counter strike

Требуются: Flash-программист Flash-дизайнер Программист серверной части (желательно делфи, с++) Сложность проекта примерно на уровне "Ресторатора" Выслушаю предложения как от групп, так и от частных исполнителей. В предложении указывайте цену за свою работу. Более подробная информация при личной переписке на Веблансере.