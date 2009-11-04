Open GL. 3d-игра

Разработка игрЗакрыт3 заявки420 просмотров
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Добрый вечер!

Необходимо написать приложения с использованием Open GL:

3D-пакман

Программа должна демонстрировать:

1.Освещение

2.Текстурирование с использованием текстурных объектов

3. Туман

4. Использование трехмерных матричных преобр

шейдеры нафиг не нужны наверное.ну.при клике мышей нужно иметь возможность обзора сцены с разных углов.

срок - 10 дней

Среда разработки - Visual Studio, СИ

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14 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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