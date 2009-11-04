Open GL. 3d-игра

Нужно разработать полный аналог казино http://casino.bodog.co.uk : 1. Сначала сделать во Флеше – со временем сделать еще и скачиваемую версию; 2. Музыкальное оформление к лобби и ко всем играм (можно это сделать со временем); 3. Язык русский и английскиs й (сначала будет ...