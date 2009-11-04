Open GL. 3d-игра

Необходимо портировать игру существующую на iPhones для Flash ( т.е. нужна Flash игра ) В наличии вся графика и озвучка.. недостающее подготовят Игру и геймплей смотреть в видео http://files.me.com/games/phwbb1.mov ( 48M ) Предложения формировать сразу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер!
Необходимо написать приложения с использованием Open GL:
3D-пакман
Программа должна демонстрировать:
1.Освещение
2.Текстурирование с использованием текстурных объектов
3. Туман
4. Использование трехмерных матричных преобр
шейдеры нафиг не нужны наверное.ну.при клике мышей нужно иметь возможность обзора сцены с разных углов.
срок - 10 дней
Среда разработки - Visual Studio, СИ
Предлагайте ваши цены и оставляйте контакты
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