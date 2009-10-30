Создание флеш игры для Вконтакте.

Разработка игрЗакрыт2 заявки171 просмотр
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Нужны программисты для создание флеш игры для сайт Вконтакте.

идея сформирована и все расписано.

сложность проекта - средняя.

сложность графики - средняя.

более подробная информация при личной переписке.

14 лет назад
BesoMichaeli
Beso Michaeli 
38 летИзраиль
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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