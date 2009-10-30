Создание флеш игры для Вконтакте.

Вот само приложение http://vkontakte.ru/app757190 нужно сделать копию + добавить новые рассы. Подробнее в личной переписке. Оставляйте свои контакты
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны программисты для создание флеш игры для сайт Вконтакте.
идея сформирована и все расписано.
сложность проекта - средняя.
сложность графики - средняя.
более подробная информация при личной переписке.
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